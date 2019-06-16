Глава Германии: отношения ЕС и России не будут прежними

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что отношения ЕС и российской стороны не будут прежними. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению Штайнмайера, ряд факторов, в том числе конфликт на востоке Украины и вопрос Крыма, влияют на отношения сторон.

«Мы живем в период напряженности, санкций и взаимных обвинений... с обеих сторон есть глубокое разочарование», — предположил Штайнмайер.

Он отметил, что в будущем, вероятно, Россия и Евросоюз будут выстраивать отношения, ища новые концептуальные рамки. Возможно, это будут более трезвые отношения, менее наполненные ожиданиями или, же они будут прохладными, более дистанцированными.

Ранее бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер заявил, что присоединение Крыма к России было законным.