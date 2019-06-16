Из администрации Зеленского могут сотворить музей

Глава администрации украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что здание администрации может стать музеем. Об этом он рассказал украинским СМИ.

Богдан отметил, что новая команда Зеленского предложила эту идею, так как на украинской территории нет музея государственности. Кроме того, сам президент хочет офис другого типа, добавил он.

Также глава администрации Зеленского подчеркнул, что возможны и другие варианты использования здания. Например, его могут продать, а выручку за покупку вложить в бюджет страны.

По словам Богдана, Зеленский хочет переехать в офис европейского типа со стеклянными стенами.