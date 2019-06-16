Мэй отказалась заниматься Brexit и захотела смотреть крикет и гулять с мужем

Премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что ждет момента, когда отправится в отставку и сможет гулять с мужем, на занимаясь текущей политикой, передает РИА «Новости».

Уточняется, что Мэй останется премьер-министром страны до момента избрания ее преемника. Как ожидается, имя нового главы правительства станет известно во второй половине июля.

Мэй заявила, что Brexit забирал львиную часть ее сил, и теперь она мечтает гулять с мужем, готовить и смотреть крикет.

Ранее Консервативная партия Великобритании официально огласила имена десяти кандидатов, которые могут занять пост премьер-министра Великобритании после отставки Терезы Мэй.