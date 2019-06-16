В Германии задержали подозреваемого в убийстве политика

Сотрудники полиции ФРГ поймали и задержали подозреваемого в убийстве главы администрации округа Кассель Вальтера Любке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городскую прокуратуру.

Любке был найден мертвым в ночь на 2 июня возле своего дома на участке. Как выяснилось позже, его застрелили.

По данным прокуратуры, задержать подозреваемого в убийстве политика удалось в воскресенье, 16 июня, на основании следов ДНК.

Стоит отметить, что это второе задержание по данному делу. Первый подозреваемый был взят под стражу 8 июня, но его отпустили, так как не нашли никаких доказательств его причастности к убийству.