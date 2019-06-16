Актер Соколов баллотируется в Мосгордуму

Российский актер Андрей Соколов собирается выдвинуть свою кандидатуру на пост кандидата в депутаты Мосгордумы. Об этом сообщили в его штабе, передает ТАСС.

По данным штаба, Соколов хочет подать соответствующее заявление 17 июня. Он будет выдвигаться по 43 избирательному округу, где баллотировалась Нюта Федермессер.

«Поддержать выдвижение Андрея придут его друзья и сторонники», — добавили в штабе.

Ранее сообщалось, что экс-футболист сборной России баллотируется в Мосгордуму.

Также стало известно, что Нюта Федермессер снялась с выборов в Мосгордуму.