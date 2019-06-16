Байден серьезно обгоняет Трампа в предвыборной гонке

Бывший вице-президент США Джо Байден обходит действующего американского лидера Дональда Трампа в рейтингах, связанных с выборами президента в 2020 году, сообщает Fox News.

Отмечается, что демократы хотят видеть у власти сильного лидера, способного объединить американцев. Они также требуют от президента соблюдения этических норм.

По данным телеканала, поддерживающие демократов избиратели разделили голоса между «желаемым» кандидатом (Байден), и кандидатом, «который имеет больше шансов победить» (Трамп).

Несколько дней назад в США вышли результаты опроса, согласно которым большинство жителей на президентских выборах 2020 года поддержали бы сенатора-демократа Берни Сандерса или бывшего вице-президента Джо Байдена, нежели действующего лидера Дональда Трампа.