Ренато Усатый задержан

Бывший мэр молдавского города Бельцы Ренато Усатый заявил о своем задержании при въезде в Молдавию. Об этом сообщает РИА «Новости».

До этого Усатый сообщил о своем возвращении на родину, отметив при этом, что его могут арестовать.

По его словам, теперь его должны доставить в прокуратуру по борьбе с организованной преступностью и особым делам.

Он призвал всех горожан следовать за ним в Кишинев, куда его везут, чтобы их могли услышать и судьи, и прокуроры.

«С моим приездом мы начинаем строить новую Молдавию», — подчеркнул Усатый.

Политика обвиняют в организации организованной преступной группировки, которая совершила два преступления: присвоила чужое имущество и организовала покушение на убийство.

Он находился за рубежом на протяжении трех лет. За это время он обещал вернуться более десятка раз. Также месяц назад он пообещал принять участие в досрочных парламентских выборах.