В ЛНР оценили мирные инициативы Зеленского по Донбассу
Министр иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Владислав Дейнего заявил, что приход к власти украинского лидера Владимира Зеленского никак не повлиял на урегулирование ситуации в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, на настоящий момент правительство Украины не выполняет свои обязательства по минским соглашениям.
Он добавил, что украинские власти не сообщили о своей готовности к разведению сил у станицы Луганской, о чем стороны договорились в ходе последней встречи в Минске.
«К сожалению, никаких уведомлений от Украины не поступало», — отметил Дейнего.
Окончание войны в Донбассе было одним из главных предвыборных обещаний Зеленского.
Ранее Дейнего иронически оценил «послание мира» от Зеленского.