В ЛНР оценили мирные инициативы Зеленского по Донбассу

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Министр иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Владислав Дейнего заявил, что приход к власти украинского лидера Владимира Зеленского никак не повлиял на урегулирование ситуации в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, на настоящий момент правительство Украины не выполняет свои обязательства по минским соглашениям.

Он добавил, что украинские власти не сообщили о своей готовности к разведению сил у станицы Луганской, о чем стороны договорились в ходе последней встречи в Минске.

«К сожалению, никаких уведомлений от Украины не поступало», — отметил Дейнего.

Окончание войны в Донбассе было одним из главных предвыборных обещаний Зеленского.

Ранее Дейнего иронически оценил «послание мира» от Зеленского.