Ренато Усатый возвращается в Молдавию

Молдавский политик и примар Бельц Ренато Усатый заявил, что возвращается в Молдову. Об этом он сообщил в видеотрансляции на фейсбуке.

По его словам, вернуться он собирается в воскресенье, 16 июня.

Он отметил, что вернется в Молдову на машине и будет на таможне в 13.00.

Политик добавил, что собирается доказать свою невиновность и разобраться со всеми уголовными делами в отношении него.

При этом он не исключил вероятность того, что сотрудники полиции могут его арестовать.

Усатый находится за рубежом на протяжении трех лет. За это время он обещал вернуться более десятка раз. Также месяц назад он пообещал принять участие в досрочных парламентских выборах.