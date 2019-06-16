Названы сроки проведения саммита РФ-Иран-Азербайджан в Сочи

Министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев анонсировал саммит России, Азербайджана и Ирана в августе, сообщает РИА «Новости».

На открытии конференции в Тегеране от сообщил, что встреча Владимира Путина, Ильхама Алиева и Хасана Роухани планируется в Сочи.

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