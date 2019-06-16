Шредера пригласили в Крым

Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что немецкая община Крыма приглашает бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера посетить российский полуостров. Об этом сообщает РИА «Новости».

До этого Шредер заявил, что в 2014 году на полуострове произошло свободное волеизъявление населения, в связи с чем называть прошедший референдум «агрессией» неприемлемо.

По словам Гемпеля, после его заявления он просто обязан приехать в Крым.

«Мы приглашаем Шредера приехать в Крым. Его приезд был бы очень целесообразен и логичен», — отметил Гемпель.

Он также добавил, что на политической арене Шредер является весомой фигурой, и к его мнению о Крыме и санкций в отношении России могут прислушаться европейские и американские политики.

Ранее в Крыму оценили слова Шредера о присоединении полуострова.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.