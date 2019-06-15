Новый премьер Молдавии сделала заявление о России

Премьер Молдавии Майя Санду заявила, что готова к сотрудничеству с Россией, сообщает РИА «Новости».

Она заявила, что власти открыты к экономическому и торговому сотрудничеству с Россией.

Санду также напомнила, что основой программы нового правительства является соглашение об ассоциации с ЕС.

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