Путин подарил Си Цзиньпину мороженое

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с днем рождения и подарил ему российское мороженое. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, это произошло перед началом саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), который проходит в Душанбе.

По словам пресс-секретаря, российский лидер заехал в резиденцию Си Цзиньпина, чтобы поздравить его с 66-летием.

Он добавил, что Путин также подарил ему мороженое, которое так полюбилось китайскому лидеру.

Кроме того, глава государства выразил уверенность, что динамичные отношения между государствами продолжатся, уточнил Песков.

Ранее сообщалось, что Россия готова обеспечить поставки электричества в КНР.