Порошенко заявил об «украинском трезубце» в Севастополе

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что «украинский трезубец» в Севастополе «видели за тысячу лет до российского триколора».

Об этом он написал в фейсбуке.

«Сегодня наш, украинский Севастополь празднует день города. Его история была разной — полной поражений и побед, масштабных трагедий и героизма. Но мы знаем, что украинский трезубец там видели за тысячу лет до российского триколора», — написал экс-президент.

Ранее Конституционный суд Украины признал, что бывший президент Украины Петр Порошенко нарушил конституцию.