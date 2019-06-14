Глава Крыма сравнил санкции ЕС с комедией абсурда
Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал намерение Евросоюза продлить санкции по Крыму. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Это смех, комедия абсурда. Мы к санкциям уже привыкли давно», — заявил Аксенов.
Он также добавил, что ограничительные меры не доставят сложностей региону, и назвал их как «упущенной возможностью».
Ранее комитет постоянных представителей ЕС еще на один год продлил действие санкций в отношении Крыма и Севастополя.
Сообщалось, что решение было принято без дискуссий и открытого голосования.