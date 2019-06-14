КСУ признал Порошенко виновным
Конституционный суд Украины признал, что бывший президент Украины Петр Порошенко нарушил конституцию. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, Порошенко нарушил конституцию своим указом о создании нацкомисии по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг.
Как отмечается, КС Украины признал, что Порошенко вышел за пределы своих конституционных полномочий.
При этом в суде подчеркнули, что Порошенко не имел права на создания подобной комиссии.
Ранее сообщалось, что против Порошенко завели четвертое уголовное дело.