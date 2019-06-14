Саакашвили назвал Украину нигерийским пригородом

Экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили сравнил Украину с нигерийским пригородом Лагоса. Об этом сообщает сайт iz.ru.

Саакашвили заявил, что «европейская» украинская сторона похожа на «субсахарная Африку» и ему очень стыдно за страну.

«Разве наша мечта была быть похожим на пригород Лагоса?» — добавил Саакашвили.

Политик призвал украинцев, самосовершенствоваться и работать на благо страны.

Ранее сообщалось, что Саакашвили объявил о самостоятельном участии в выборах в Раду.