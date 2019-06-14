Саакашвили назвал Украину нигерийским пригородом
Экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили сравнил Украину с нигерийским пригородом Лагоса. Об этом сообщает сайт iz.ru.
Саакашвили заявил, что «европейская» украинская сторона похожа на «субсахарная Африку» и ему очень стыдно за страну.
«Разве наша мечта была быть похожим на пригород Лагоса?» — добавил Саакашвили.
Политик призвал украинцев, самосовершенствоваться и работать на благо страны.
Ранее сообщалось, что Саакашвили объявил о самостоятельном участии в выборах в Раду.