На Зеленского подали в суд

На президента Украины Владимира Зеленского подали в суд из-за его решения отменить указы предыдущего лидера страны Петра Порошенко, сообщает «Обозреватель».

Уточняется, что иск в Кассационный административный суд подал член Высшего совета правосудия Андрей Василенко.

Он требует, чтобы суд признал противоправным и отменил указ Зеленского, которым 10 июня отменили его назначения в ВРП по квоте главы государства. Также Зеленский своим указом отменил назначение другого члена ВРП Михаила Исакова.

Ранее Владимир Зеленский не поддержал петицию за отмену петиции, призывающей уволить его с занимаемого поста.