Вика Цыганова рассказала в Луганске, зачем идет в Госдуму

Российская певица Вика Цыганова после концерта в Луганске рассказала, зачем собирается участвовать в выборах в Госдуму, передает «ЛуганскИнформЦентр».

Она заявила, что в данный момент ее родной край испытывает очень непростые времена. Певица добавила, что хочет баллотироваться и поддержать свой народ.

«Сегодня настал тот момент, когда нужно поддержать свою Родину. Я не собираюсь ни с кем воевать, но у меня есть сильная, на мой взгляд, программа, она моим землякам понравится», — рассказала певица.

Ранее «Газета.Ru» писала, что Вика Цыганова может стать депутатом Госдумы от Хабаровского края — ее кандидатуру планирует выдвинуть «Единая Россия».

Цыганова сама родом из Хабаровска, и источники «Газеты.Ru» утверждают, что у нее достаточно высокая популярность среди электората.