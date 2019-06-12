Опрос показал снижение рейтинга партии Зеленского

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Результаты опроса социологической группы «Рейтинг» показали снижение поддержки партии украинского лидера Владимира Зеленского «Слуга народа» на 0,7%. Об этом сообщает РИА «Новости».

Однако, как отмечается, партия продолжает удерживать первенство среди всех политсил перед выборами в Раду.

Уточняется, что «Слугу народа» поддерживают 47,5% украинцев. При этом «Оппозиционную платформу — За жизнь» поддерживают 10,4%, «Батькивщину» — 7,5%, «Голос» — 6,4%.

В опросе участвовали две тысячи совершеннолетних респондентов по всей Украине, кроме самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.

Ранее сообщалось, что появился рейтинг популярности Зеленского на Украине.