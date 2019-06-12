Рябкова спросили о возможной встрече Путина и Трампа в Осаке
Замглавы российского МИДа Сергей Рябков заявил, что в ходе встречи с замгоссекретарем США Андреа Томпсон они не обсуждали возможность встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, речь идет о предположительной встрече на полях саммита G20 в Осаке.
По словам Рябкова, эта тема не была предметом сегодняшней встречи с Томпсон.
Ранее Рябков отметил прогресс в диалоге с США по стратегической стабильности.