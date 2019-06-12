Рябкова спросили о возможной встрече Путина и Трампа в Осаке

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Замглавы российского МИДа Сергей Рябков заявил, что в ходе встречи с замгоссекретарем США Андреа Томпсон они не обсуждали возможность встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, речь идет о предположительной встрече на полях саммита G20 в Осаке.

По словам Рябкова, эта тема не была предметом сегодняшней встречи с Томпсон.

Ранее Рябков отметил прогресс в диалоге с США по стратегической стабильности.