Захарова ответила Болтону на обвинение в распространении слухов про США

<img src="//img.gazeta.ru/files3/143/11966143/RIAN_5628881.HR-pic905-895x505-70937.jpg">

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о том, что Россия, КНР и другие страны занимаются распространением слухов о разногласиях в американской администрации. Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.

По словам Захаровой, разногласия во мнениях являются признаком демократического процесса в стране. Она также напомнила о том, что президент США Дональд Трамп недавно назвал бывшего главу Госдепа Рекса Тиллерсона «тупым как камень».

«Для закрепления на позициях тотального абсурда Болтону надо было сразу признать, что американскими СМИ владеют русские олигархи, Твиттер Трампа ведет «фабрика тролей», а голосом самого Болтона на мероприятии WSJ говорили пранкеры», — заявила Захарова.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия и Китай якобы распространяют слухи о разногласиях в Белом доме.