Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России

Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил президента Владимира Путина и всех россиян с Днем России, передает ТАСС.

Ким Чен Ын выразил уверенность в успешном развитии отношений между странами.

В поздравлении он вспомнил о первой встрече с Путиным в «красивом российском городе-порте» Владивостоке.

По его словам, эта встреча открыла «новую страницу в отношениях РФ и КНДР».

Лидер КНДР также отметил большие успехи россиян «в строительстве сильной и преуспевающей страны, которая справляется со всеми вызовами и трудностями».

Также Ким Чен Ын в своем поздравительном письме пожелал Путину «здоровья, счастья».