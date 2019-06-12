Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России
Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил президента Владимира Путина и всех россиян с Днем России, передает ТАСС.
Ким Чен Ын выразил уверенность в успешном развитии отношений между странами.
В поздравлении он вспомнил о первой встрече с Путиным в «красивом российском городе-порте» Владивостоке.
По его словам, эта встреча открыла «новую страницу в отношениях РФ и КНДР».
Лидер КНДР также отметил большие успехи россиян «в строительстве сильной и преуспевающей страны, которая справляется со всеми вызовами и трудностями».
Также Ким Чен Ын в своем поздравительном письме пожелал Путину «здоровья, счастья».