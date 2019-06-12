Трамп не против помощи России на выборах 2020 года, предположил экс-глава ЦРУ

<img src="//img.gazeta.ru/files3/307/11898307/reu-pic905-895x505-80226.jpg">

Экс-глава ЦРУ Джон Бреннан высказался по поводу президентских выборов в 2020 году. Об этом он сказал в интервью MSNBC.

Отмечается, что Бреннан прокомментировал слова кандидата в президента страны Джо Байдена, который назвал нынешнего президента страны Дональда Трампа «реальной угрозой».

По словам Бреннана, сложно выделить какой-либо аспект в поведении Трампа, который бы был опаснее других. Он заметил, что «российское вмешательство» в президентскую кампанию в 2016 году очевидно.

«Трамп смотрит на это сквозь пальцы, потому что не возражает, если русские вмешаются, чтобы попытаться улучшить перспективы его переизбрания», — заявил Бреннан.

Он также выразил озабоченность из-за того, что нынешний глава государства может отказаться от соблюдения закона и пойти против разведки, если они будут представлять для него угрозу.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что бывший директор ЦРУ Джон Бреннан является «психически больным» человеком.