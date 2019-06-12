Зеленского заподозрили в продолжении политики Порошенко

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Депутат Верховной рады Наталья Королевская заявил, что в политике президента Украины Владимира Зеленского наблюдается абсурдное продолжение режима бывшего украинского лидера Петра Порошенко. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, на Украине продолжаются политические преследования.

«Это абсурдное продолжение политики режима Порошенко», — отметила Королевская.

Она также добавила, что об этом свидетельствует критика администрации Зеленского в адрес лидеров партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» за поездку в Россию.

Ранее сообщалось, что Зеленский отшутился на обвинения в плагиате речи Порошенко.