ЦПК опубликовал доклад по врио главы Башкирии Хабирове

Центр политической конъюнктуры опубликовал во вторник доклад о врио главы Башкирии Радии Хабирове.

Вернувшись в Башкирию из Москвы новый глава республики не стал полностью отрекаться от доставшегося ему наследия. Наоборот, Хабиров всегда подчёркивал, что уважает вклад Муртазы Рахимова в развитие региона.

Одновременно Хабиров сосредоточился на обновлении и модернизации кадровой политики, упору на диалог с жителями и формирование качественной среды для ведения бизнеса и инвестирования.

Врио также демонстрирует уверенность во внутриполитическом курс – так, в частности, он выдвигается от партии «Единая Россия», предпочтя выдвижение от партии практике самовыдвижения. При этом существенной конкуренции со стороны оппозиционных сил Хабирову не грозит, по всем опросам его рейтинг находится на высоком уровне, говорят авторы доклада.

При этом личный политический стиль Хабирова можно охарактеризовать как жесткий и бескомпромиссный, нацеленный на результат. Врио главы Башкирии подбирает команду исходя из нацеленности на результат и довольно жестко спрашивает с подчиненных, отмечают эксперты.