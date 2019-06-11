Путин рассмотрит вопрос увольнения генералов за дело Голунова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин своевременно займется рассмотрением ходатайства главы МВД Владимира Колокольцева об увольнении двух генералов полиции за дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что Песков не уточнил конкретные сроки рассмотрения данного вопроса.

Ранее сообщалось, что глава МВД Владимир Колокольцев отправит в отставку двух глав управлений МВД Москвы после дела журналиста Ивана Голунова.