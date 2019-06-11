Байден явился на выпускной дочери Барака Обамы

Бывший президент США Барак Обама был замечен на выпускном в элитной школе Сидвэл, куда он пришел с целью поддержать свою дочь Сашу Обаму. Об этом сообщает The Guardian.

Политика сопровождала его жена Мишель и старшая дочь Малия. Саша, которой уже исполнилось 18 лет, собирается поступать в Мичиганский университет осенью.

Также на торжественной церемонии появился бывший вице-президент и кандидат в президенты на выборах 2020 года Джо Байден в сопровождении своей супруги Джилл. Пара также отмечала выпускной своей дочери Мэйси.

По некоторым данным, обучение в элитной частной школе Сидвэл стоит $40 тыс в год.

Ранее сообщалось, что появились фото дочери бывшего президента США Барака Обамы Саши с школьного выпускного вечера.