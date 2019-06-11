Глава МВД Германии признал различия в отношении к России на западе и востоке страны
Когда премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер оказался в центре внимания из-за призыва отменить антироссийские санкции, глава МВД Германии Хорст Зеехофер призвал к серьезному рассмотрению различий во взгляде на Россию в западной и восточной частях страны. Об этом пишет Die Welt.
Слова Кречмера вызвали в немецком обществе бурную дискуссию. При этом некоторые политики отнеслись к его требованию с пониманием и поддержали его, а другие раскритиковали его слова и потребовали от саксонского премьер-министра большей осмотрительности.
Уточняется, что в настоящее время санкционные ограничения против России включают в себя эмбарго на поставки оружия, запрещение более чем 100 россиянам въезда в Германию и торговые ограничения.
По мнению главы МВД, разразившийся после требования об отмене антироссийский санкций спор свидетельствует о различных оценках России на территории Германии.
«Спустя 30 лет после падения [Берлинской] стены можно заметить, что население новых федеральных земель (входивших в состав ГДР. — Газета.Ru) иначе смотрит на Россию, чем население старых», — заявил Зеехофер.
Он добавил, что этим нужно «серьезно и спокойно» заняться.