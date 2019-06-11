О неизбежном конфликте с Россией заявили в Польше

Польский историк Андрей Новак считает, что геополитический конфликт между Москвой и Варшавой «на самом деле неизбежен». Об этом сообщает РИА «Новости».

«На протяжении веков Россия была – мягко говоря – нашим очень обременяющим соседом и очень сложным соперником. Нелегко переступить через геополитические обстоятельства», — заявил Новак.

Историк также рассказал о том, какие меры необходимо принять, чтобы избежать этот конфликт. По его мнению, «давним соперникам» нужно окончить борьбу за место под солнцем и уделить внимание общим интересам. Андрей Новак в качестве примера точек соприкосновения вспоминает об одновременном крещении на Руси и в Польше.