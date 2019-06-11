Зеленский уволил 15 губернаторов
Украинский лидер Владимир Зеленский уволил 15 губернаторов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на замглавы администрации президента Руслан Рябошапка.
По его словам, Зеленский уволил глав Одесской, Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Тернопольской, Сумской, Полтавской, Николаевской, Львовской области.
Кроме того, были отправлены в отставку губернаторы Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской, Запорожской, Закарпатской и Волынской обладминистраций.
Ранее в СМИ появилась информация, что Зеленский намерен уволить 13 губернаторов.