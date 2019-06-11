Вика Цыганова может стать депутатом Госдумы

Российская певица Вика Цыганова может стать кандидатом от ЕР в Госдуму по одномандатному округу в Хабаровске на выборах в сентябре этого года. Об этом говорят, три источника осведомленных в ситуации.

«Если не будет форс-мажора, то точно Цыганова», — утверждает один из них.

Источник, близкий руководству ЕР, утверждает, что помимо нее будут рассматриваться три кандидатуры. На официальные праймериз по округу не заявилась ни одна кандидатура, поэтому решение по кандидату будет принимать региональная конференция ЕР. Кандидатов на нее выставят федеральные и региональные органы партии.

Сама Цыганова в разговоре с «Газетой.Ru» заявила, что не будет комментировать этот вопрос до окончания до 12 июня.