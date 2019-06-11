Зеленский отменил два указа Порошенко
Украинский лидер Владимир Зеленский отменил два указа экс-главы страны Петра Порошенко о назначении членами Высшего совета правосудия Андрея Василенко и Михаила Исакова. Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на соответствующие указы.
Как отмечается, Зеленский отменил указ Порошенко №218 о назначении Михаила Исакова членом ВСП.
Также глава страны отменил указ о назначении членом Высшего совета правосудия Андрея Василенко.
Ранее Зеленский отшутился на обвинения в плагиате речи Порошенко.