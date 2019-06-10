Путин поговорил с принцем Абу-Даби

Президент России Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби Мухаммед Аль Нахайян в ходе телефонных переговоров обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. Об этом сообщает РИА «Новости».

Владимир Путин и Мухаммед Аль Нахайян обсудили актуальные вопросы российско-эмиратского сотрудничества, включая вступление в силу Декларации о стратегическом партнерстве между Россией и ОАЭ, которая была подписана по результатам прошлогодних июньских переговоров глав государств в Москве. Они также обменялись мнениями по ситуации в Персидском заливе и отметили важность сохранения стабильности и безопасности в этом районе.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин продемонстрировал наследному принцу Абу-Даби Мухаммеду Аль Нахайяну свой лимузин проекта «Кортеж».