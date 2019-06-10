Глава МВД Белоруссии ушел в отставку

Глава белорусского МВД Игорь Шуневич подал президенту республики Александру Лукашенко рапорт об отставке, который был принят. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Жизнь продолжается. Желание и возможность работать есть. В сложившейся ситуации я не вижу абсолютно ничего экстраординарного. Все развивается по спирали. Сидеть сложа руки я точно не буду», — заявил Шуневич по итогам встречи с президентом.

Он также добавил, что прошел «длинный и сложный путь», работая в МВД, и считает свой уход с должности «выверенным, правильным и своевременным». Шуневич подчеркнул, что пока не определился с дальнейшим родом деятельности, однако он надеется быть полезным стране на другой должности.

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