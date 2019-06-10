Исследователь рассказал, что Черчилль жил на широкую ногу, утопая в долгах

Бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль создал экстравагантное представление о богатстве, хотя на деле он находился на грани финансового долга, сообщает CNBC.

По словам Дэвида Лога, отставного банкира, который исследовал финансы Черчилля и написал книгу «Никакого шампанского: Черчилль и его деньги», бывший премьер-министр Великобритании был очень рискованным и азартным человеком. Это касалось и личных финансов, и политики.

В 1925 году Черчилль взял экстренный банковский кредит, увеличив свои займы до $2,1 млн. Следующим летом он сделал несколько бюджетных сокращений в его загородном имении.

«Больше не нужно покупать шампанское. Если не дано особых указаний, только белое или красное вино, виски и газировка будут предлагаться на обед или ужин. Винная книга будет показана мне каждую неделю», — написал Черчилль своей жене.

Также он сократил потребление сигар до четырех в день.

Несмотря на снижение затрат, Черчилль продолжал наращивать расходы.

«В течение пяти или десяти лет он разрушил все свое наследство из-за расходов, азартных игр и неумелого управления Чартуэллом» — заключил Лог.

Раннее сообщалось, что набросок соглашения Черчилля и Сталина о разделе Европы впервые покажут публике.