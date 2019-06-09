Пушков назвал события в Молдавии попыткой госпереворота
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал происходящее в Молдавии. Об этом он написал на своей странице в твиттере.
По словам сенатора, происходящее является попыткой госпереворота, поскольку парламент был нелегально распущен и объявлены новые выборы.
«В качестве тарана против президента использован фарсовый Конституционный суд», — заявил Пушков.
Он добавил, что прозападные либералы ради сохранения власти готовы идти на любое нарушение закона.
Ранее Додон заявил, что те, кто находились у власти в последние годы, не хотят уступать. Глава государства заметил, что есть несколько вариантов развития событий, в том числе и мобилизация граждан.