Пушков назвал события в Молдавии попыткой госпереворота

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Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал происходящее в Молдавии. Об этом он написал на своей странице в твиттере.

По словам сенатора, происходящее является попыткой госпереворота, поскольку парламент был нелегально распущен и объявлены новые выборы.

«В качестве тарана против президента использован фарсовый Конституционный суд», — заявил Пушков.

Он добавил, что прозападные либералы ради сохранения власти готовы идти на любое нарушение закона.

Ранее Додон заявил, что те, кто находились у власти в последние годы, не хотят уступать. Глава государства заметил, что есть несколько вариантов развития событий, в том числе и мобилизация граждан.