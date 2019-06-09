Противников Додона автобусами свозят в Кишинев
В сторону Кишинева движутся десятки автобусов с противниками президента Молдавии Игоря Додона. Об этом сообщает zdg.md.
Как отмечается, колонны из десятка микроавтобусов заметили по дороге в сторону столицы Молдовы.
Скорее всего, в них перевозят протестующих, уточняет издание.
Ранее сообщалось, что назначена дата досрочных выборов парламента Молдавии.
Конституционный суд страны 7 июня обязал главу Молдавии Игоря Додона распустить парламент из-за того, что он не смог в трехмесячный срок сформировать новое правительство. Однако президент отказался подписать соответствующий указ.