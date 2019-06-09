Филип распустил контролируемый Додоном парламент Молдавии

Исполняющий обязанности президента Молдавии Павел Филип подписал указ, предполагающий роспуск парламента страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что подписание произошло в присутствии журналистов.

«Я перед вами подписываю указ о проведении досрочных выборов 7 сентября», — заявил Филип.

Он заметил, что КС констатировал наличие условий для роспуска парламента.

Ранее сообщалось, что обязанности главы Молдавии передали премьеру для того, чтобы распустить парламент и назначить дату досрочных выборов.