Додон назвал свое отстранение от поста президента узурпацией власти
Президент Молдавии Игорь Додон отреагировал на решение Конституционного суда страны временно передать исполняющему обязанности премьера Павлу Филипу полномочия президента. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, в нынешней ситуации Додон намерен прибегнуть к внутренней и внешней мобилизации.
«Это отчаянный шаг --воспользоваться подконтрольным КС в целях дальнейшей узурпации власти», — заявил Додон.
Ранее КС Молдавии отнял полномочия президента у Додона.