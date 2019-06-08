Усилена охрана госучреждений и диппредставительств Молдавии

Полиция Молдавии объявила об усилении охраны госучреждений и дипломатических представительств, передает РИА «Новости».

Глава Генерального комиссариата полиции Александр Пынзарь призвал граждан не поддаваться на провокации на фоне обострения внутриполитического кризиса в стране.

«В связи с последними событиями призываю всех граждан сохранять спокойствие», — сказал Пынзарь.

По его словам, органы правопорядка не будут вмешиваться в политическое противостояние.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон заявил, что республика находится в тяжелом состоянии и призвал граждан не превращаться в «пушечное мясо».