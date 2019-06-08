Экс-министр обороны Украины предложил Саакашвили объединиться

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Бывший министр обороны Украины и лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко заявил, что раздумывает над объединением с партией экс-президента Грузии Михаилом Саакашвили «Движение новых сил» на выборах в Раду. Об этом Гриценко написал в фейсбуке.

Для этого Гриценко решил узнать мнение своих избирателей, спросив, пойдет ли такое объединение на пользу Украине.

По его словам, у партии Саакашвили вскоре могут возникнуть проблемы с участием в избирательном процессе.

По этой причине он решил выступить с инициативой совместно выступить на парламентских выборах, уточнил Гриценко.

Внеочередные выборы в Верховную раду пройдут 21 июля.

Ранее Саакашвили объявил о самостоятельном участии в выборах в Раду.