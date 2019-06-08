Мюллера уличили в сокрытии важных фактов по «российскому делу»

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В докладе спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» речь идет о связи Константина Килимника с российскими спецслужбами, но при этом не упоминается, что он информировал Госдеп. Об этом пишет The Hill.

По мнению следователя Джона Соломона, это свидетельствует об избирательности расследования Мюллера. Соломон пишет, что в 2016 году Килиминик представил администрации Обамы план разрешения ситуации на Донбассе. Тогда по этому поводу не возникло вопросов.

Уточняется, что, когда такой же план был предложен избирательной кампании Трампа, Мюллер отнесся к нему с подозрением. Соломон подчеркнул, что этот факт дает основание усомниться в объективности и неангажированности следствия.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что экс-спецпрокурор США по «российскому делу» Роберт Мюллер своим последним заявлением выставил себя дураком.