В Раде призвали судить Кравчука и Кучму за госизмену

Депутат украинской Рады Юрий Левченко заявил о необходимости «судить за госэкзамену» экс-президентов Украины Леонида Кравчука и Леонида Кучму. Об этом он заявил в эфире NewsOne.

По словам украинского депутата, они отдали за малозначащую «бумажку» третий ядерный потенциал мира.

«Тема Будапештского меморандума очень часто поднимается в нашем обществе, но не все понимают его значение. На самом деле тот документ имеет очень мало гарантий по отношению к Украине, их там почти нет», — заявил Левченко.

Ранее в Раде сочли заявление Кучмы о Донбассе началом капитуляции.

5 декабря 1994 года Великобритания, Россия, США и Украина подписали Будапештский меморандум. Этот документ предусматривал гарантии территориальной целостности Украины в обмен на отказ от ядерного вооружения.