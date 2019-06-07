«Он хороший актер»: Путин о Зеленском

Российский лидер Владимир Путин выразил надежду, что когда-нибудь он познакомится с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, Зеленский является хорошим актером.

«Но одно дело играть, а другое быть кем-то», — добавил Путин.

Он также отметил, что на настоящий момент Зеленский никак себя не проявил, но зато отличился противоречивыми высказываниями

«В ходе предвыборной кампании — одно, после выборов — другое. Поживем — увидим, посмотрим», — уточнил Путин.

При этом он заключил, что Зеленский пока еще не испортил все своими высказываниями.

Ранее Путин рассказал, почему не поздравил Зеленского с победой на выборах.