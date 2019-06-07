Экс-глава британского МИДа Борис Джонсон выиграл суд из-за вызова в суд в связи с высказыванием накануне референдума по Brexit в 2016 году, передает Sky News.

Адвокаты Джонсона оспорили его вызов в Вестминстерский магистратский суд по трем обвинениям.

Ранее сообщалось, что иск против Джонсона, который является кандидатом в премьеры Британии, подал бизнесмен Маркус Болл.

Болл утверждал, что экс-глава МИДа манипулировал фактами и обманывал жителей страны, уверяя, что страна после выхода из ЕС будет получать по 350 млн фунтов стерлингов в неделю, которые до этого якобы уходили в ЕС. Однако, по словам олигарха, Британия никогда не платила ЕС такую сумму в неделю.