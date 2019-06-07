Матвиенко увидела окно возможностей для переговоров с Украиной

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что окно возможностей для переговоров России и Украины существует, сообщает РИА «Новости».

По ее словам, странам необходимо договариваться по разным вопросам.

Она отметила, что настроения «братьев-жителей Украины» известны, они своим голосованием на президентских выборах подтвердили, что устали от политики предыдущего режима.

Матвиенко отметила, что чтобы диалог начался нужно услышать позицию президента Украины Владимира Зеленского, которому дать «время во всем разобраться».