На Украине заявили о прямой зависимости Киева от Москвы

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Украинский политик Дмитрий Спивак заявил, что Украина полностью зависит от связей с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в настоящее время Киев не может отказаться от связей с Москвой.

Он также добавил, что Россия может повлиять на энергетическую безопасность Украины, если «захочет».

Спивак подчеркнул, что Киев зависит от российского уголя, газа и ТВЭЛов.

Ранее сообщалось, что Украина признала зависимость от торговли с Россией.