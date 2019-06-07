На Украине заявили о прямой зависимости Киева от Москвы
Украинский политик Дмитрий Спивак заявил, что Украина полностью зависит от связей с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, в настоящее время Киев не может отказаться от связей с Москвой.
Он также добавил, что Россия может повлиять на энергетическую безопасность Украины, если «захочет».
Спивак подчеркнул, что Киев зависит от российского уголя, газа и ТВЭЛов.
Ранее сообщалось, что Украина признала зависимость от торговли с Россией.