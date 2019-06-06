Полиция шепотом задержала подозреваемого из-за спящего ребенка
Сотрудники полиции в Подмосковье задержали подозреваемого шепотом из-за спящего ребенка, сообщает РЕН со ссылкой на ГУ МВД России по Московской области.
Отмечается, что в комнате, где спал подозреваемый, также спал ребенок.
Полицейским пришлось разговаривать шепотом.
«Только тихо-тихо. Поднимайся. ...Тихо, ребенка не разбуди», — слышны голоса правоохранителей на видеозаписи.
Мужчину подозревают в обмане пенсионеров с помощью сообщницы. Злоумышленники пытались обменять деньги на купюры «банка приколов».