Полиция шепотом задержала подозреваемого из-за спящего ребенка

Сотрудники полиции в Подмосковье задержали подозреваемого шепотом из-за спящего ребенка, сообщает РЕН со ссылкой на ГУ МВД России по Московской области.

Отмечается, что в комнате, где спал подозреваемый, также спал ребенок.

Полицейским пришлось разговаривать шепотом.

«Только тихо-тихо. Поднимайся. ...Тихо, ребенка не разбуди», — слышны голоса правоохранителей на видеозаписи.

Мужчину подозревают в обмане пенсионеров с помощью сообщницы. Злоумышленники пытались обменять деньги на купюры «банка приколов».