Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с требованием отставки, передает РИА «Новости».

Зеленский заявил, что у него нет оснований для сложения полномочий.

Он отметил, что перечень основания для отставки президента указан в конституции. Так, отмечается, что полномочия президента прекращаются в случае отставки, невозможности исполнять обязанности по состоянию здоровья, смещении с поста в порядке импичмента или смерти.

По его словам, «по объективным и, надеюсь, понятным» причинам он не может уйти с поста в соответствии с пунктами 1, 2 и 4.

Ранее петиция за отставку главы администрации Зеленского набрала необходимое число голосов.