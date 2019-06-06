Зеленский ответил на петицию с требованием отставки
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с требованием отставки, передает РИА «Новости».
Зеленский заявил, что у него нет оснований для сложения полномочий.
Он отметил, что перечень основания для отставки президента указан в конституции. Так, отмечается, что полномочия президента прекращаются в случае отставки, невозможности исполнять обязанности по состоянию здоровья, смещении с поста в порядке импичмента или смерти.
По его словам, «по объективным и, надеюсь, понятным» причинам он не может уйти с поста в соответствии с пунктами 1, 2 и 4.
Ранее петиция за отставку главы администрации Зеленского набрала необходимое число голосов.